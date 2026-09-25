Herzchirurgie-Ausbau geht trotz Widerstand weiter

Obwohl die Entscheidung zur Bewilligung der Herzchirurgie in Oberwart noch offen ist, erfolgt bereits der nächste Schritt in Richtung Vollabteilung. Bis zu 130 Eingriffe sind im ersten Jahr vorgesehen.
„Volle Kraft voraus“, heißt es in Sachen Herzchirurgie Oberwart. Nachdem Team und Infrastruktur im vergangenen halben Jahr aufgebaut wurden, startet mit 1. Oktober der nächste Schritt zur Vollabteilung. Das operative Spektrum wird ausgebaut und die Kapazitäten werden auf vier Herz-Lungen-Maschinen-Einsätze pro Woche erhöht. Gleichzeitig wird die stationäre Versorgung auf acht Betten erweitert. „Die erste Phase hat gezeigt, dass die Strukturen funktionieren“, so Stephan Kriwanek, Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland.
Auch Gastpatienten kommen nach Oberwart
Mit der Bilanz der vergangenen sechs Monate ist man mehr als zufrieden. Das Team hat sich eingespielt, standardisierte Abläufe und Qualitätskontrollen wurden etabliert. „In der ersten Phase konnten wir bereits 41 Patienten erfolgreich herzchirurgisch behandeln. Gleichzeitig kommen derzeit drei bis vier Patienten pro Woche dazu“, erklärt Primar Dr. Wolfgang Dietl, Leiter der Herzchirurgie. Die Wartelisten konnten reduziert werden und notwendige Eingriffe werden nun schneller durchgeführt – und das nicht nur bei Burgenländern: Mittlerweile werden auch Menschen aus anderen Bundesländern in Oberwart behandelt.
Vollausbau als großes Ziel
Im ersten Jahr sind insgesamt rund 100 bis 130 herzchirurgische Eingriffe vorgesehen. Gleichzeitig ist ein weiterer Ausbau des Leistungsspektrums geplant. Neben den bisher etablierten elektiven Eingriffen sollen zunehmend auch kombinierte und dringliche Eingriffe möglich werden. Das Ziel ist letztlich eine voll ausgebaute Herzchirurgie in der Klinik Oberwart.
Gerichtsentscheid steht noch bevor
Daran soll auch die noch ausstehende Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts ändern. Wie berichtet, hat der Bund gegen den Bescheid des Landes Beschwerde erhoben. Sogar Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte zuletzt gemeint, dass er von einer möglichen Einstellung der Bewilligung ausgeht.
Doskozil kampfbereit
Auf die Herzchirurgie soll das aber keine Auswirkungen haben. Man sei juristisch ausgezeichnet aufgestellt, so Doskozil. „Die Menschen im Burgenland sollen die notwendige herzmedizinische Behandlung möglichst rasch und in hoher Qualität bekommen. Die Entwicklung der vergangenen sechs Monate zeigt, dass wir dafür in Oberwart die richtigen Strukturen geschaffen haben“, bekräftigt nun der Landeschef erneut.
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