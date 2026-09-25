Herzchirurgie-Ausbau geht trotz Widerstand weiter

Auch Gastpatienten kommen nach Oberwart

Mit der Bilanz der vergangenen sechs Monate ist man mehr als zufrieden. Das Team hat sich eingespielt, standardisierte Abläufe und Qualitätskontrollen wurden etabliert. „In der ersten Phase konnten wir bereits 41 Patienten erfolgreich herzchirurgisch behandeln. Gleichzeitig kommen derzeit drei bis vier Patienten pro Woche dazu“, erklärt Primar Dr. Wolfgang Dietl, Leiter der Herzchirurgie. Die Wartelisten konnten reduziert werden und notwendige Eingriffe werden nun schneller durchgeführt – und das nicht nur bei Burgenländern: Mittlerweile werden auch Menschen aus anderen Bundesländern in Oberwart behandelt.