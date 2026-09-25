Probleme für Meister Kapfenberg? Das sagt die Liga

Mit den Kapfenberg Bulls stellt die Steiermark ja auch den regierenden österreichischen Basketballmeister. Die Bulls untermauerten zuletzt mit dem überzeugenden 94:71-Sieg beim ENBL-Europacup-Auftakt gegen Lausanne (Sz) ihre hohen, sportlichen Ambitionen. Andererseits geht Kapfenberg mit dem geplanten Bau eines neuen Event-Centers neue Wege für einen österreichischen Klub. „Eine moderne Halle in Kapfenberg wäre das Nonplusultra“, sagt Liga-Geschäftsführer Albert Handler.