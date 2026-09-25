Probleme für Meister Kapfenberg? Das sagt die Liga

Die Steiermark beschäftigte in den letzten Wochen die Basketball-Superliga wohl mit Abstand am meisten. Meister Kapfenberg hat Hallenprobleme, dürfte laut Statuten gar nicht mehr in der Walfersamhalle auflaufen. Dazu gibt es mit den Eagles UBSC Graz einen Quereinsteiger. Was sagt die Liga?
Mit den Kapfenberg Bulls stellt die Steiermark ja auch den regierenden österreichischen Basketballmeister. Die Bulls untermauerten zuletzt mit dem überzeugenden 94:71-Sieg beim ENBL-Europacup-Auftakt gegen Lausanne (Sz) ihre hohen, sportlichen Ambitionen. Andererseits geht Kapfenberg mit dem geplanten Bau eines neuen Event-Centers neue Wege für einen österreichischen Klub. „Eine moderne Halle in Kapfenberg wäre das Nonplusultra“, sagt Liga-Geschäftsführer Albert Handler.
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