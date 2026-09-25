Siebenjährige von Autolenkerin (21) erfasst

„Eine 21-Jährige war gerade auf der Katschbergstraße in Richtung Gmünd unterwegs. Sie sah die Gruppe von Kindern, die über die Fahrbahn wollten zu spät und erwischte ein siebenjähriges Kind. Die anderen Kinder sind, als sie das Auto gesehen haben, sofort stehen geblieben. Lediglich die Siebenjährige erkannte das bereits bremsende Auto zu spät“, so die Landespolizeidirektion.