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Am Schulweg

Siebenjährige von Autolenkerin (21) erfasst

Kärnten
25.09.2026 16:56
Das Mädchen wurde von dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.
Das Mädchen wurde von dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Gemeinsam mit Schulkollegen war ein Mädchen (7) am Freitag in Eisentratten (Kärnten) unterwegs. Als die Gruppe die Straße überqueren wollte, wurde das Kind von einem Auto erfasst.

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„Eine 21-Jährige war gerade auf der Katschbergstraße in Richtung Gmünd unterwegs. Sie sah die Gruppe von Kindern, die über die Fahrbahn wollten zu spät und erwischte ein siebenjähriges Kind. Die anderen Kinder sind, als sie das Auto gesehen haben, sofort stehen geblieben. Lediglich die Siebenjährige erkannte das bereits bremsende Auto zu spät“, so die Landespolizeidirektion.

Rettungshubschrauber im Einsatz
Die Autolenkerin stieg sofort aus und leistete Erste Hilfe. Das Mädchen wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Das Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der Lenkerin verlief negativ.

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