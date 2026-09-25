Ärger wegen UVP-Stopp bei Rondo-Kraftwerk

Unabhängigkeit vom Erdgas im Fokus

Das Vorhaben selbst gilt als eines der zentralen Dekarbonisierungs- und Transformationsprojekte der Region: Rondo Ganahl stellt am Hauptsitz in Frastanz mit einem Großteil seiner rund 1800 Mitarbeiter Wellpappe-Verpackungen her – ein extrem energieintensiver Prozess, der das Unternehmen zum größten Gasverbraucher Vorarlbergs macht. Um angesichts der schwankenden Energiepreise und der geopolitischen Unsicherheiten fossile Brennstoffe zu ersetzen, plant der Betrieb mit einem Investitionsvolumen von rund 110 Millionen Euro den Bau einer hochmodernen Kraft-Wärme-Koppelungsanlage (KWK).