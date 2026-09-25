Die absoluten Hingucker-Looks der Fashion Week

In Mailand ist diese Woche wieder das große Modefieber ausgebrochen. Und während Labels wie Fendi, Giorgio Armani und Co. auf den Laufstegen ihre neuesten Kreationen präsentierten, zeigten die Stars ihre heißesten Looks. Das Motto: auffallen um jeden Preis!
Wie das funktioniert? Cardi B. machte es vor. Zur Schau von Roberto Cavalli erschien die Rapperin im allerbesten Mob-Wife-Style mit großen, dunklen Sonnenbrillen und dramatischer Föhnfrisur.
Doch das Highlight ihres Looks war definitiv ihr Korsagen-Outfit im Raubtier-Style, das dank reichlich Fake Fur und ausladendem Dekolleté zum echten Hingucker wurde.
Extra kurz und extrem sexy
Weniger ist mehr, dachte sich hingegen Ex-Disney-Star Bella Thorne und stöckelte in einem schlichten, aber mega hotten Kleinen Schwarzen auf dem Weg zur Party von Kiko Milano durch Mailand.
Als sexy Draufgabe gab‘s dazu noch halterlose Strümpfe, lange, schwarze Handschuhe sowie High-Heel-Sandaletten für den perfekten Hüftschwung.
Ein Hoch auf Cut-outs!
Ebenfalls wow: Model und Jannik-Sinner-Freundin Laila Hasanovic. Auch sie wählte für ihren großen Auftritt in Mailand Schwarz, setzte aber auf Spitzen-Details und aufregende Cut-outs in ihrem Slip-Dress.
Und stahl mit diesem aufregenden Lingerie-Style bei Roberto Cavalli fast Cardi B. die Show ...
Auf einen ziemlich freizügigen Look setzte hingegen Scout Willis bei einer Party am Rande der Fashion Week im Palazzo Reale in Mailand. Seitlich war das Kleid, das die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore für diesen Abend ausgewählt hatte, komplett offen – was tiefe Einblicke zuließ.
Doch die 35-Jährige fühlte sich sichtlich wohl in ihrem Outfit und posierte selbstbewusst für die Fotografen.
Noch mehr tolle Styles
Als Italienerin hat Monica Bellucci das Gespür für Mode natürlich im Blut. Kein Wunder, dass sie das auch während der Fashion Week in Mailand unter Beweis stellt.
Ebenfalls fesch: Ex-„Gossip Girl“-Star Leighton Meester und ihre Schauspiel-Kolleginnen Kate Mara und Adria Arjona.
Für einen wahren Funkel-Moment am Rande der Fashion Week sorgte Model Barbara Balti. Sie kam in einem Kleid, das lediglich aus einem weißen Body und einem Netz aus bunt glitzernden Steinchen bestand.
Ein Look, der beweist: Wenn in Mailand die Mode regiert, ist einfach alles erlaubt ...
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