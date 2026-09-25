Seine Säge fährt dorthin, wo die Baumstämme liegen

Von der Sägespäne bis zum 10-Meter-Brett: Mit seinem mobilen Sägewerk fährt Philipp Glawar-Barth direkt zu den Landwirten und verarbeitet deren Rundholz zu Bauholz, Brettern oder Kanthölzern – mit dem Benefit, dass das Holz direkt vor Ort verarbeitet wird, der Transport entfällt und auch die Holzreste am Hof weiterverwendet werden können.