Über das Leben und Sorgen von Alleinerziehenden

In Österreich gibt es rund 300.000 Ein-Eltern-Familien. Wie geht es Alleinerziehenden zwischen Kinderbetreuung, Geldsorgen und Kanzler-Aussagen, die aufregen? Ein Gespräch mit zwei Solo-Müttern zum bevorstehenden Tag der Alleinerziehenden am 28. September.
Der Sommer ist vorbei. Aber nicht jede Familie konnte auf Reisen Urlaubserinnerungen sammeln. Schlicht, weil es sich finanziell nicht ausgegangen ist. Für die Alleinerzieherinnen Manuela Erdmann, Lisa Fantin und ihre insgesamt drei Kinder gibt es heuer was zu erinnern. Sie haben eine Woche Urlaub im eigenen Land hinter sich. Ein spendenfinanziertes Gratis-Angebot der Initiative „Gesund ins Leben“ des Roten Kreuzes Tirol machte es möglich.
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