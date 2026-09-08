Social Media: Australien sagt Algorithmen Kampf an

Regeln in Europa

In der EU verpflichtet das europäische Digitalgesetz (Digital Services Act, DSA) „sehr große Dienste“ wie TikTok, Instagram, YouTube und X schon heute dazu, ihren Nutzern mindestens eine Option für Empfehlungssysteme anzubieten, die nicht auf sogenanntem Profiling basiert. Nutzer können dort theoretisch auf rein chronologische Feeds umschalten, auch wenn Kritiker bemängeln, dass diese Funktionen von den Konzernen oft tief in den Einstellungen versteckt werden.