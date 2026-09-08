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Zuletzt bei der WSG

Austria schnappt sich ablösefreien Mittelfeldmann!

Bundesliga
08.09.2026 10:23
Zuletzt stand Valentino Müller bei der WSG Tirol unter Vertrag.
Zuletzt stand Valentino Müller bei der WSG Tirol unter Vertrag.(Bild: Daniel Shaked)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die strauchelnde Wiener Austria hat sich mit Valentino Müller verstärkt. Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Violetten einen Vertrag bis Saisonende, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab. 

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Müller war ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei der WSG Tirol ausgelaufen war. In der vergangenen Saison erzielte der 27-Jährige zehn Tore für die Wattener, bei denen er auch die Kapitänsschleife trug.

Soll für mehr Stabilität sorgen
Die Austria liegt nach fünf Runden mit nur einem Sieg bei vier Niederlagen am Tabellenende. Müller soll für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen.

„Wir gewinnen einen erfahrenen und spielstarken Mittelfeldspieler, der uns sofort weiterhelfen kann“, meinte Sport-Vorstand Tomas Zorn. Der Vorarlberger sagte: „In dieser jungen Mannschaft ist meine Erfahrung gefragt, und ich übernehme gerne Verantwortung.“

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