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Schock in Südamerika

Ski-Asse müssen aus brennendem Hotel fliehen

Ski Alpin
08.09.2026 10:07
Teile des italienischen Skiteams mussten aus einem brennenden Hotel in Chile fliehen (siehe ...
Teile des italienischen Skiteams mussten aus einem brennenden Hotel in Chile fliehen (siehe links). Um welche Athleten es sich handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.(Bild: Krone-Collage/Sepp Pail, screenshot/instagram_sciaremag)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schock für zahlreiche Mitglieder des italienischen Skiteams, die derzeit für Trainings und ein geplantes FIS-Rennen in Chile weilen. Denn ein Hotel im Skigebiet Nevados de Chillan, in dem sie untergebracht waren, ist in Flammen aufgegangen. Verletzte gibt es glücklicherweise offenbar keine, allerdings ist ein großer Schaden entstanden. 

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Es ist ein erschreckendes Video, das das italienische Skimagazin „Sciaremag“ in den sozialen Netzwerken teilt. Darauf ist ein brennendes Hotel zu sehen. Es ist jenes, in dem derzeit zahlreiche Mitglieder des italienischen Skiteams untergebracht sind. Auch jene Athleten, die dort trainieren und an einem geplanten FIS-Rennen teilnehmen wollten. 

Keine Verletzten, aber Ausrüstung zerstört
Wie chilenische Medien berichten, soll das Hotel beim Brand vollständig zerstört worden sein. Über 100 Personen, darunter zahlreiche italienische Athleten seien in Sicherheit gebracht worden. Verletzte gab es demnach glücklicherweise keine. 

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Allerdings ist ein großer finanzieller Schaden entstanden. Denn Wettkampfausrüstung und Gepäck der Ski-Asse wurden ein Raub der Flammen. Sie Athleten und ihr Team wurden vorerst in einem nahegelegenen Hotel untergebracht und verarbeiten nun erstmal die schrecklichen Szenen.

Ob die geplanten FIS-Rennen durchgeführt werden können, ist derzeit fraglich. Derzeit laufen die Ermittlungen zu den Ursachen des Brandes. Auch ist nicht bekannt, welche Athleten sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Hotel befunden haben. 

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