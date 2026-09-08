Ski-Asse müssen aus brennendem Hotel fliehen

Schock für zahlreiche Mitglieder des italienischen Skiteams, die derzeit für Trainings und ein geplantes FIS-Rennen in Chile weilen. Denn ein Hotel im Skigebiet Nevados de Chillan, in dem sie untergebracht waren, ist in Flammen aufgegangen. Verletzte gibt es glücklicherweise offenbar keine, allerdings ist ein großer Schaden entstanden.