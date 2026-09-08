Phoebe Dynevor und Cameron Fuller haben geheiratet

Sally Dynevor, die vor allem durch ihre langjährige Rolle als Sally Metcalfe in der britischen Seifenoper „Coronation Street“ bekannt ist, sprach bereits früher über die Verlobung ihrer Tochter. In der TV-Sendung ‘Loose Women‘ schwärmte sie: „Meine Tochter hat sich gerade verlobt ... Er ist wunderschön, er ist ein so lieber Mann. Ich bin so, so glücklich. Ich bin begeistert – das hat mein Jahr wirklich versüßt.“