Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Regeln ab Freitag

Australien verbannt KI-Songs aus den Musik-Charts

Digital
25.08.2026 10:09
Eine Techno-Coverversion des Madonna-Songs „Like a Prayer“ sorgt in Australien für Aufregung.
Eine Techno-Coverversion des Madonna-Songs „Like a Prayer“ sorgt in Australien für Aufregung.(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Künstliche Intelligenz bekommt in Australiens Musikbranche eine klare Grenze gesetzt: Die offiziellen Hitparaden des Landes wollen künftig keine Songs mehr berücksichtigen, die überwiegend oder vollständig von KI erzeugt wurden. Erlaubt bleiben dagegen Aufnahmen, bei denen Künstliche Intelligenz nur als Hilfsmittel zum Einsatz kommt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Australian Recording Industry Association (ARIA), die Australiens offizielle Musikcharts betreibt, hat dafür ihren Verhaltenskodex geändert. Eine Aufnahme muss demnach „wesentlich von Menschen gemacht“ sein und darf nicht durch künstlich erzeugte Streams oder andere Tricks in den Charts nach oben gebracht worden sein. Die neuen Regeln gelten ab Freitag.

Madonna-Cover stürmt die Charts – mit KI-Gesang
Besonders im Fokus stand zuletzt eine Cover-Version von Madonnas „Like a Prayer“ des australischen DJs und Produzenten Josh Fawaz. Der Song wurde im Juli zum meistgespielten Stück im australischen Radio und schaffte es auf Platz vier der ARIA-Charts – später kam aber heraus, dass Gesang und Schlagzeug mit Hilfe von KI erzeugt wurden. Nach den neuen Regeln könnte ein solcher Einsatz dazu führen, dass ein Song nicht für die Charts zugelassen werde, sagte ein ARIA-Sprecher dem australischen Sender ABC.

ARIA kann künftig Songs von der Aufnahme in die Charts ausschließen oder sie nachträglich entfernen. Auch Chartplatzierungen können korrigiert und bereits verliehene Auszeichnungen wieder entzogen werden. Künstler und ihre Vertreter können gegen einen Ausschluss Einspruch einlegen und Belege für die Zulässigkeit einer Aufnahme vorlegen.

Lesen Sie auch:
Mensch oder Maschine? Beim größten Radiosender Österreichs, Ö3, nimmt man die Unterscheidung ...
Ist das notwendig?
Hitradio Ö3 setzt in Werbespot auf KI-Musik
03.08.2026
Neues Album zerrissen
Doja Cat nennt Rapper Tyga wegen KI-Musik „Penis“
14.08.2026
Gema-Klage in München
Juristische Niederlage für KI-Musikgenerator Suno
03.08.2026

Regeln sollen weiterentwickelt werden
Die Musikbranche kritisiert schon länger, dass KI-Systeme teilweise mit Aufnahmen von Künstlern trainiert werden, ohne dass die Rechteinhaber dem zugestimmt haben. Gleichzeitig ist Künstliche Intelligenz für viele Musiker längst ein Werkzeug im Produktionsprozess geworden – etwa beim Komponieren, Arrangieren oder Mischen. ARIA will die neuen Regeln deshalb nach eigenen Angaben weiter überprüfen und an die technische Entwicklung anpassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
25.08.2026 10:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will mit seinem Android „IRON“ mit Teslas kommendem ...
Android „IRON“
Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter
Chinas Robo-Olympiade
Humanoider Roboter knackte Usain Bolts Weltrekord
Ab 2028 werden Gamer im Elektronikmarkt keine neuen Playstation-Spiele mehr kaufen können, Sony ...
Krone Plus Logo
Machtverschiebung
Ende der PlayStation-Discs: Was Gamern jetzt blüht
Berufliche Anreize seien an die Bedürfnisse der Truppe „angepasst“ worden.
Extraurlaub zum Start
US-Soldaten verlängern Dienst, um GTA VI zu zocken
Brennpunkt Medien
„Die Hälfte der Kommentare ist oft nicht echt“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
194.202 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
169.410 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
123.309 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3649 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
1479 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
WM-Trip des Kanzlers kostet den Staat 100.000 Euro
1151 mal kommentiert
Mit neun (!) Begleitern reiste Stocker im Juni nach Dallas. Die Rechnung für den kurzen Trip ...
Mehr Digital
Neue Regeln ab Freitag
Australien verbannt KI-Songs aus den Musik-Charts
Android „IRON“
Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter
Studie der WU Wien:
Österreich hat große KI-Talente – aber zu wenige!
Arbeit als „Wohlfahrt“
Akademikerin verärgert chinesische Gig-Arbeiter
Krone Plus Logo
Automaten, KI und Co.
Digitalisierung wird für immer mehr zum Problem

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf