Schüler schneiden (fast) überall schlechter ab

Zuwächse in den Naturwissenschaften

Besonders positiv schlugen sich die heimischen Schüler im diesmaligen Haupttestgebiet Naturwissenschaften mit 497 Punkten. Das ist ein Plus von sechs Punkten gegenüber dem letzten Test 2022 und über dem OECD-Schnitt (482; 2022: 485). Im Lesen kamen die österreichischen Jugendlichen auf 467 Punkte – das ist zwar ebenfalls leicht über dem OECD-Schnitt (461), allerdings ein erneuter Rückgang um 13 Punkte. OECD-weit gingen die Lese-Ergebnisse mit minus 14 Punkten in etwa im gleichen Ausmaß zurück.