Das Volk austauschen

Wie hat es der kommunistische Kultdichter Bert Brecht im Jahr 1953 anlässlich des Volksaufstands in Ostberlin gegen das SED-Regime so ironisch formuliert: „Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“ Ein Gedanke, der angesichts des Wahlergebnisses in Sachsen-Anhalt in diesen Tagen dem einen oder anderen Vertreter des politisch-medialen Establishments der Bundesrepublik auch kommen dürfte.