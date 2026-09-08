Sattelzug außer Kontrolle fordert drei Verletzte

Die Fahrt auf der Autobahn Richtung Sattelzug endete Montagmittag für den Sattelzug und zwei Pkw an der Leitwand aus Beton. Eine 68-Jährige war im Fahrzeug auf der Beifahrerseite eingeklemmt und musste von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Loosdorf und Rettung mit Schere und Spreizer befreit werden. Die Frau war bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die beiden Insassen des zweiten Autos, beide 73, zogen sich leichte Blessuren zu. Aber auch sie kamen ins Spital.