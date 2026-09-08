Sattelzug außer Kontrolle fordert drei Verletzte

Kilometerlanger Stau, drei Verletzte und ein dreistündiger Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettung: so die Bilanz eines Unfalls am Montag auf der A1 zwischen Melk und Loosdorf. Laut Polizei dürfte ein Reifendefekt bei einem Sattelzug der Auslöser gewesen sein.
Die Fahrt auf der Autobahn Richtung Sattelzug endete Montagmittag für den Sattelzug und zwei Pkw an der Leitwand aus Beton. Eine 68-Jährige war im Fahrzeug auf der Beifahrerseite eingeklemmt und musste von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Loosdorf und Rettung mit Schere und Spreizer befreit werden. Die Frau war bei dem Unfall schwer verletzt worden. Die beiden Insassen des zweiten Autos, beide 73, zogen sich leichte Blessuren zu. Aber auch sie kamen ins Spital.
Kran für Lkw-Bergung nötig
Die Unfallstelle wurde durch Asfinag und Polizei abgesichert, die FF Loosdorf baute zusätzlich einen Brandschutz auf. Während die beiden Pkw mittels Kran und Abschleppanhänger von der FF Loosdorf weggebracht werden konnte, brauchte es für den Lkw den Kran der Feuerwehr St. Pölten-Stadt.
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