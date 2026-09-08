US Open: Ein 18-Jähriger lässt Österreich hoffen

Thilo Behrmann steht im Achtelfinale des Junioren-Bewerbs der US Open! Der 18-jährige Burgenländer setzte sich in New York gegen den zwei Jahre jüngeren Rumänen Matei Victor Chelemen mit 6:4, 6:4 durch und ist damit der letzte rot-weiß-rote Einzelspieler in Flushing Meadows.
Der an Nummer sieben gesetzte Behrmann benötigte für den Einzug in die Runde der letzten 16 lediglich zwei Sätze. Nach 1:30 Stunden war der Sieg perfekt. Nachdem Anastasia Potapova im Frauen-Einzel im Achtelfinale an der fünftgesetzten Mirra Andreeva gescheitert war, ist Behrmann nun der letzte rot-weiß-rote Einzelspieler im Turnier.
Nun gegen Johnson
Im Achtelfinale trifft der Burgenländer entweder auf den als Nummer zwölf gesetzten US-Amerikaner Andrew Johnson. Der 17-Jährige erreichte im Vorjahr in New York das Viertelfinale. Neben Behrmann ist mit Lucas Miedler auch noch ein weiterer Österreicher im Doppel-Bewerb von Flushing Meadows vertreten.
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