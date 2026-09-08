US Open: Ein 18-Jähriger lässt Österreich hoffen

Der an Nummer sieben gesetzte Behrmann benötigte für den Einzug in die Runde der letzten 16 lediglich zwei Sätze. Nach 1:30 Stunden war der Sieg perfekt. Nachdem Anastasia Potapova im Frauen-Einzel im Achtelfinale an der fünftgesetzten Mirra Andreeva gescheitert war, ist Behrmann nun der letzte rot-weiß-rote Einzelspieler im Turnier.