Vier Teenager geigen bei Red Bull Salzburg auf

Wo es Profiteure gibt, sind allerdings auch jene nicht weit, die bei Röhl einen sehr schweren Stand haben. Dazu zählt in erster Linie Routinier und Publikumsliebling Stefan Lainer. Der 34-Jährige wartet noch immer auf seine ersten Einsatzminuten in der laufenden Spielzeit. Gegen Rapid in der Liga wie auch im Cup in Niederösterreichs Landeshauptstadt stand er nicht einmal im Kader.