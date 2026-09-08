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Es gibt auch Verlierer

Vier Teenager geigen bei Red Bull Salzburg auf

Red Bull Salzburg
08.09.2026 11:00
Trainer Röhl herzt Flügelflitzer Camara.
Trainer Röhl herzt Flügelflitzer Camara.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Auch nach elf Pflichtspielen in dieser Saison ist der FC Red Bull Salzburg ungeschlagen. Unter der neuen Teamführung zeigen zahlreiche Spieler auf, darunter einige Teenager. Es gibt allerdings auch Verlierer unter Cheftrainer Danny Röhl.

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Die Bilanz lässt sich sehen. Bundesligist RB Salzburg hält nach elf Pflichtspielen bei neun Siegen und zwei Unentschieden, Tordifferenz: 32:7.

Der 3:0-Erfolg im Cup bei Zweitligist St. Pölten verlief zwar wenig glanzvoll, das Achtelfinale wurde dennoch erreicht. Mit Zweier-Torhüter Christian Früchtl glänzte einer, der nun wieder ins zweite Glied rutscht. Generell fällt auf, dass zahlreiche Spieler als Gewinner gelten, seit Danny Röhl das Trainerzepter schwingt.

Teenager im Aufwind
Da wäre das Teenie-Trio Christian Zawieschitzky, Valentin Zabransky und Aboubacar Camara. Während die beiden Erstgenannten zum Stammpersonal zählen, gelang Letzterem in St. Pölten der erste Pflichtspieltreffer für die Bullen. Dazu zählen aber auch mehrere Neuzugänge wie Kapitän Nikolas Veratschnig, Abwehrchef Kevin Boma, Schaltzentrale Abubakr Barry, Torjäger Haris Tabakovic und der immer stärker werdende Pole Bartosz Mazurek, ein weiterer Teenager.

Wo es Profiteure gibt, sind allerdings auch jene nicht weit, die bei Röhl einen sehr schweren Stand haben. Dazu zählt in erster Linie Routinier und Publikumsliebling Stefan Lainer. Der 34-Jährige wartet noch immer auf seine ersten Einsatzminuten in der laufenden Spielzeit. Gegen Rapid in der Liga wie auch im Cup in Niederösterreichs Landeshauptstadt stand er nicht einmal im Kader.

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Frans Krätzig war ein Einsatz in St. Pölten vergönnt, die Rolle als Stamm-Linksverteidiger hat allerdings Dominik Schmid inne. Die Hierarchie im Team wird von Woche zu Woche klarer. Mit guten Trainingsleistungen können sich aber auch jene, die zuletzt wenig Spielzeit bekamen, für das Liga-Gastspiel am Freitag in Ried anbieten.

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