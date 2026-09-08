So rüsten die Schulen gegen KI-Schummler auf

Vorgaben für die Hausübung eintippen, auf „Enter“ drücken und wenige Sekunden später liefert die künstliche Intelligenz einen druckreifen Aufsatz. Was für Schüler verlockend klingt, stellt Schulen rund um den Globus vor ein gewaltiges Problem: Wie lässt sich noch feststellen, ob eine Arbeit tatsächlich im Kopf eines Jugendlichen entstanden ist – oder auf den Servern von ChatGPT und Co.? Viele Länder verschärfen deshalb ihre Regeln – und Kugelschreiber, Papier und mündliche Prüfungen feiern ein Comeback.