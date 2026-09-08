So rüsten die Schulen gegen KI-Schummler auf

ChatGPT und Co. erledigen Hausübungen in Sekundenschnelle. Vom Inhalt haben Schüler oft keine Ahnung. Bildschirmkontrollen, Internetsperren und mündliche Prüfungen sollen dafür sorgen, dass wieder die eigene Leistung zählt.
Vorgaben für die Hausübung eintippen, auf „Enter“ drücken und wenige Sekunden später liefert die künstliche Intelligenz einen druckreifen Aufsatz. Was für Schüler verlockend klingt, stellt Schulen rund um den Globus vor ein gewaltiges Problem: Wie lässt sich noch feststellen, ob eine Arbeit tatsächlich im Kopf eines Jugendlichen entstanden ist – oder auf den Servern von ChatGPT und Co.? Viele Länder verschärfen deshalb ihre Regeln – und Kugelschreiber, Papier und mündliche Prüfungen feiern ein Comeback.
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