HYROX boomt und bringt selbst ehemalige Spitzensportler ordentlich ins Schnaufen. Das bekamen nun auch Jan und Matti Waldner zu spüren. Die als „Stew Crew“ auf Instagram bekannten Brüder stellten sich in der ServusTV-Sendung „Sport & Talk im Hangar 7“ einer HYROX-Challenge und traten dabei gegen Weltmeister und Weltrekordhalter Alexander Rončević sowie Moderator Christian Baier an.
„HYROX ist noch ein relativ junger Sport und boomt zurzeit extrem“, erklärt Rončević. „HYROX ist eine Kombination von Kraft und Ausdauer. Der Sport ist sehr nah dran am normalen Trainingsalltag: Den einen Tag kannst du laufen gehen, am nächsten Tag bist du auf dem Rad und den Tag danach trainierst du im Gym. Alles, was dich als Athlet besser macht, macht dich besser im HYROX.“
HYROX ist ein Wettkampf, bei dem Laufen und funktionelles Krafttraining kombiniert werden.
Die Laufstrecke beträgt acht Kilometer. Nach je einem Kilometer sind Übungen vorgesehen:
1. Skiergometer
2. Schlittenschieben
3. Schlittenziehen
4. Burpee Broad Jumps
5. Ruderergometer
6. Farmers Carry
7. Sandbag Lunges
8. Wallballs
2017 wurde HYROX in Hamburg vom zweifachen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste und Event-Unternehmer Christian Tötzke „erfunden“. Gestartet wird entweder im Einzel, im Double oder im Mixed-Double. Je nachdem, in welcher Kategorie, gibt es unterschiedliche Gewichte für die Stationen. Mittlerweile stehen pro Saison über 100 Rennen in über 100 Städten weltweit auf dem Programm, an denen bereits über eine Million Menschen pro Saison teilnehmen.
„Was ist das für eine heftige Sportart bitte?“
In einer abgespeckten Form des HYROX-Bewerbs lieferte sich die „Stew Crew“ mit Rončević und ServusTV-Moderator Baier einen engen Kampf. Am Ende hatten die beiden ehemaligen Langläufer Jan und Matti die Nase vorne. Auch, weil Baier mit den Schlaufen des Rudergeräts zu kämpfen hatte und dadurch viel Zeit verlor. Nach den letzten Wallballs war Jan Waldner ordentlich bedient. „Was ist das für eine heftige Sportart bitte?“, schnaufte er durch. Baier schlug sich in der Challenge wacker.
Rončević sieht im aktuellen HYROX-Boom vor allem den Nerv der Zeit getroffen. „Es gibt alle Jahre irgendeinen Hype. Einmal war es CrossFit, mal ist es der Marathon gewesen. Jetzt trifft HYROX den Zeitgeist mit der Kombination von Laufen und Kraft.“
Ein weiterer Faktor sei die niedrige Einstiegshürde. „Es ist ein gesunder Lifestyle, die Übungen sind ziemlich simpel. Viele kennen die Übungen aus dem Turnunterricht aus der Kindheit und die Verletzungsgefahr ist ziemlich gering.“
Wiener zählt zur Weltelite
Rončević zählt zu den erfolgreichsten HYROX-Athleten der Welt. In der vergangenen Saison gewann der 34-jährige Wiener unter anderem die Majors in Hamburg, Phoenix und Warschau, stellte im Einzel und im Doppel Weltrekorde auf und krönte sich in Stockholm gemeinsam mit Tim Wenisch zum Weltmeister im Elite-15-Doubles-Rennen.
Und der Red-Bull-Athlet hat auch abseits der großen sportlichen Bühne noch große Pläne. „Anfang November eröffnen wir in Wien ein MYGYM, ein HYROX-Trainingscenter. Ich werde dort sein, dort trainieren und auch den ein oder anderen Workshop machen“, kündigte Rončević an.
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