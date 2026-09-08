Amazon-Jet-Unglück: Flugschreiber gesichert

An Bord des Frachtflugzeugs waren zwei Crewmitglieder, es war der dritte Flug der Maschine an dem Tag: Zunächst flog sie von Cincinnati nach Miami, dann von dort nach San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico und von dort wieder zurück nach Florida.

Bei dem Unfall kollidierte das Flugzeug mit einem Kleinbus auf dem Flughafengelände. Darin saßen sieben Personen. Der Wagen gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften tätig ist. Danach durchbrach das Flugzeug einen Zaun und prallte mit einem Auto außerhalb des Flughafengeländes zusammen. Wie viele Personen in diesem Wagen saßen, blieb unklar.