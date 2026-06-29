Australien verdoppelt Strafen für Tech-Konzerne

Zudem soll die Regulierungsbehörde eSafety Commissioner mehr Befugnisse erhalten, um Informationen von den Unternehmen zu erzwingen. Die Verschärfung ist eine Reaktion darauf, dass das vor sechs Monaten eingeführte Verbot für Nutzer unter 16 Jahren kaum Wirkung zeigt. „Es ist klar, dass die großen Tech-Konzerne nicht genug tun, um das Gesetz einzuhalten – es sind immer noch zu viele Kinder in den sozialen Medien“, sagte Premierminister Anthony Albanese.