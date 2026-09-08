Statt Hirsch: Jäger erlegt versehentlich Pferd

Indercröt am Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr: Ein Jäger nimmt im Halbdunkeln einen Hirsch ins Visier – und drückt ab. Er nähert sich dem erlegten Tier und stellt erschrocken fest: Bei dem vermeintlichen Hirsch handelte es sich um ein weidendes Pferd. Umgehend alarmiert er die örtliche Wildhut und zeigt sich sofort geständig.

Die Konsequenzen folgen auf dem Fuß: Dem Waidmann wird an Ort und Stelle die Jagdlizenz entzogen. Zudem wird er bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.