Millionenpleite bei Innviertler Fensterbauer

Pleite eines anderen Fensterbauers als Auslöser

Auslöser für die Pleite soll ausgerechnet die Insolvenz eines anderen Fensterbauers gewesen sein. Als Hauptursache für den eigenen Konkursantrag nennt das Unternehmen die Pleite der IPM Schober Fenster GmbH. Dadurch musste Huber Fenster rund 400.000 Euro abschreiben – ein Verlust, den der Betrieb offenbar nicht mehr verkraften konnte.