15-Jähriger soll mehrere Brände gelegt haben

Am vergangenen Mittwoch standen rund 94 Florianis von den Feuerwehren Übersbach, Altenmarkt, Bierbaum, Fehring, Fürstenfeld, Froßwilfersdorf, Ilz, Söchau und Stein bei einem Großbrand im Ortsteil Übersbach in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) im Einsatz. Eine Maschinenhalle sowie ein Geräteunterstand standen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und den angrenzenden Wald verhindern, die beiden brennenden Gebäude wurden jedoch vollständig zerstört. Die Löscharbeiten dauerten über mehrere Stunden an, auch eine Drohne kam zum Einsatz.