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Motiv: „Langeweile“

15-Jähriger soll mehrere Brände gelegt haben

Steiermark
08.09.2026 10:14
Das Wirtschaftsgebäude in Übersbach brannte vollständig ab.
Das Wirtschaftsgebäude in Übersbach brannte vollständig ab.(Bild: Karl Kaplan)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Vergangene Woche kam es im steirischen Fürstenfeld zu einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei nun zu einem 15-Jährigen, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben. Der Jugendliche dürfte auch für weitere Brände in der Umgebung verantwortlich sein.

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Am vergangenen Mittwoch standen rund 94 Florianis von den Feuerwehren Übersbach, Altenmarkt, Bierbaum, Fehring, Fürstenfeld, Froßwilfersdorf, Ilz, Söchau und Stein bei einem Großbrand im Ortsteil Übersbach in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) im Einsatz. Eine Maschinenhalle sowie ein Geräteunterstand standen in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und den angrenzenden Wald verhindern, die beiden brennenden Gebäude wurden jedoch vollständig zerstört. Die Löscharbeiten dauerten über mehrere Stunden an, auch eine Drohne kam zum Einsatz. 

15-Jähriger unter Verdacht
Das Landeskriminalamt Steiermark übernahm gemeinsam mit der Polizeiinspektion Fürstenfeld und einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandursachenermittlung. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Spuren und Beweismittel gesichert, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuteten. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu einem 15-jährigen Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Der Brand in Übersbach dürfte von einem 15-Jährigen absichtlich gelegt worden sein.
Der Brand in Übersbach dürfte von einem 15-Jährigen absichtlich gelegt worden sein.(Bild: Karl Kaplan)
Die Löscharbeiten beschäftigten knapp 100 Florianis.
Die Löscharbeiten beschäftigten knapp 100 Florianis.(Bild: Karl Kaplan)

Umfangreiches Geständnis abgelegt
Der Jugendliche zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Dabei gab er zudem vier weitere Brandlegungen im August 2026 zu. Diese sollen sich im Wald und im Bereich von Holzstapeln ereignet haben. Als Motiv gab der 15-Jährige Langeweile an. 

Der Schüler wurde auf freiem Fuß angezeigt. Durch die insgesamt fünf Brandlegungen wurden zwar weder Menschen noch Tiere verletzt, der entstandene Gesamtschaden dürfte jedoch mehrere Hunderttausend Euro betragen.

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