4 Werke aus Renoir-Museum in Frankreich gestohlen

„Zwei Männer wurden auf Bildern einer Überwachungskamera entdeckt, sie konnten fliehen“, teilte der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer am Dienstag mit. Der Alarm sei um kurz vor 6.00 Uhr ausgelöst worden. Die Polizei sei fünf Minuten später bereits am Tatort gewesen. „Einen Angriff auf das Renoir-Museum zu verüben, bedeutet, einen Teil der Geschichte und des Kulturerbes von Cagnes-sur-Mer anzugreifen“, betonte Bürgermeister Bryan Masson.