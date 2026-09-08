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9 Mio. Euro Schaden

4 Werke aus Renoir-Museum in Frankreich gestohlen

Ausland
08.09.2026 11:21
Polizisten vor dem Eingang des Renoir-Museums in Frankreich, in dem am Dienstagmorgen mehrere ...
Polizisten vor dem Eingang des Renoir-Museums in Frankreich, in dem am Dienstagmorgen mehrere Kunstwerke gestohlen wurden.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
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Von krone.at

Zwei Männern ist im Renoir-Museum in Südfrankreich ein Coup mit hohem Schaden gelungen: Sie nahmen vier Kunstwerke mit, eines davon verloren sie auf der Flucht. Der Schaden wird auf neun Millionen Euro geschätzt.

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„Zwei Männer wurden auf Bildern einer Überwachungskamera entdeckt, sie konnten fliehen“, teilte der Bürgermeister von Cagnes-sur-Mer am Dienstag mit. Der Alarm sei um kurz vor 6.00 Uhr ausgelöst worden. Die Polizei sei fünf Minuten später bereits am Tatort gewesen. „Einen Angriff auf das Renoir-Museum zu verüben, bedeutet, einen Teil der Geschichte und des Kulturerbes von Cagnes-sur-Mer anzugreifen“, betonte Bürgermeister Bryan Masson.

Die Diebe hatten ein Loch in den Zaun des Museums geschnitten.
Die Diebe hatten ein Loch in den Zaun des Museums geschnitten.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Das 1960 gegründete Renoir-Museum in der Nähe von Nizza befindet sich im letzten Wohnhaus des Malers Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) an der Côte d‘Azur. Neben der ursprünglichen Einrichtung zeigt das Renoir-Museum Gegenstände, die Renoir gehörten, darunter seine Staffelei und seinen Rollstuhl, sowie Porträts, Landschaften und Akte, die der Künstler gemalt hat.

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