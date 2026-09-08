In diesem Bundesland sind Spritpreise am höchsten

Eine Analyse der Arbeiterkammer Tirol zeigt nach wie vor deutliche Preisunterschiede beim Tanken: In der zweiten Augusthälfte etwa war Tirol sowohl bei Diesel als auch bei Super 95 das teuerste Bundesland Österreichs. Besonders tief mussten Autofahrerinnen und Autofahrer im Bezirk Imst sowie im Wipptal und Stubaital in die Tasche greifen.