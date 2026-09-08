73 Verletzte bei Houthi-Angriffen in Saudi-Arabien

Stellvertreterkrieg angeheizt durch Iran-Krieg der USA

Die Houthi kontrollieren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa sowie Gebiete an der Grenze zu den saudi-arabischen Provinzen am Roten Meer. Die von Teheran unterstützte Miliz hatte Ende Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und griff seither nach eigenen Angaben saudi-arabische Öltanker im Roten Meer sowie Ölanlagen in dem Königreich an. Die Miliz zog den Jemen damit in den Ende Februar begonnenen Krieg Israels und der USA gegen den Iran hinein.