Start mit Superbowl-Neuauflage Seattle – Patriots

Globale NFL-Offensive

Die NFL versucht in dieser Saison, die erstmals seit 2012 bereits an einem Mittwoch beginnt, so stark wie nie zuvor, den globalen Markt zu erobern. Insgesamt neun Spiele des Grunddurchgangs finden außerhalb der USA statt. Den Anfang machen die Rams und die San Francisco 49ers, die in der Nacht auf Freitag (2.35 Uhr MESZ) in Melbourne aufeinandertreffen. Weitere internationale Begegnungen werden in Rio de Janeiro, London (drei Spiele), Paris, Madrid, München und Mexiko City ausgetragen. Raimann gastiert mit den Colts zum dritten Mal in Europa, Indianapolis bekommt es am 4. Oktober im Tottenham Stadium in London mit den Washington Commanders zu tun.