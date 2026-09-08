Start mit Superbowl-Neuauflage Seattle – Patriots

Die NFL-Saison startet in der Nacht auf Donnerstag (2.20 Uhr MESZ) mit der Superbowl-Neuauflage zwischen Titelverteidiger Seattle Seahawks und den New England Patriots. Insgesamt 32 Teams wollen am 14. Februar 2027 in Los Angeles die Vince-Lombardi-Trophy in die Höhe stemmen ...
Mit Football-Export Bernhard Raimann hat sich auch ein heimisches Aushängeschild wieder große Ziele gesetzt. Der 28-jährige Wiener hofft mit den Indianapolis Colts auf den Befreiungsschlag.
Raimann, der bei den Colts in den nächsten vier Saisonen ein Jahresgehalt von 25 Millionen Dollar bezieht, peilt auch im fünften NFL-Jahr die erstmalige Playoff-Teilnahme an. Nach der Rückkehr von Stamm-Quarterback Daniel Jones nach einem Achillessehnenriss ist der Offensive Tackle optimistisch gestimmt. „Er kann uns auch dieses Jahr wieder zu vielen Siegen und hoffentlich in die Playoffs und in die Superbowl führen“, sagte Raimann in einer Medienrunde vor dem Auftakt gegen die Baltimore Ravens am Sonntag (19 Uhr MESZ).
LA Rams mit prominenten Neuzugängen
Favoriten sind aber andere – allen voran die Los Angeles Rams, die von Experten und Buchmachern als stärkste Kraft eingeschätzt werden. Angeführt von Quarterback Matthew Stafford (38) soll der Superbowl-Triumph 2022 im eigenen Stadion wiederholt werden. Prunkstück ist die Defensive der Kalifornier: Star-Verteidiger Myles Garrett wurde im Sommer geholt, dazu kehrte der vielfach ausgezeichnete Aaron Donald (35) aus seinem Ruhestand für eine weitere Titel-Mission zurück.
Die Seahawks hoffen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung, das Team von Quarterback Sam Darnold muss aber mehrere Abgänge kompensieren. Unter anderem Running Back Kenneth Walker III, der nun für die Kansas City Chiefs tätig ist und den Superbowl-Sieger 2022 und 2023 wieder in höhere Sphären bringen soll. Großes Fragezeichen ist der Fitnesszustand von Star-Quarterback Patrick Mahomes (30), der sich im vergangenen Dezember das Kreuzband und Außenband im linken Knie gerissen hatte.
Kelce und Rodgers machen weiter
Chiefs-Passempfänger Xavier Worthy lobte in der Vorbereitung die Kämpfernatur seines Spielmachers. „Sein Einsatz, sein Wille und sein Ehrgeiz übertreffen alles, was ich je gesehen habe“, sagte Worthy. „Was auch immer er sich vornimmt, wird er auch umsetzen.“ Unterstützung erhält Mahomes weiter von Tight End Travis Kelce (36), der in der Vergangenheit immer wieder mit einem Rücktritt kokettiert hatte, nach der Hochzeit mit Musikerin Taylor Swift aber noch eine weitere Saison dranhängt.
Zu diesem Schluss kam auch Ex-Superbowl-Champion Aaron Rodgers, der bei den Pittsburgh Steelers wohl in seine 22. und letzte NFL-Spielzeit geht. Der mit 42 Jahren älteste Spieler der National Football League spielt wieder unter dem neuen Steelers-Headcoach Mike McCarthy, mit dem er 2011 die Superbowl gewann. Große Herausforderer auf dem Weg ins Finale könnten wieder die Buffalo Bills mit Quarterback Josh Allen und die Ravens mit Spielmacher Lamar Jackson werden.
Globale NFL-Offensive
Die NFL versucht in dieser Saison, die erstmals seit 2012 bereits an einem Mittwoch beginnt, so stark wie nie zuvor, den globalen Markt zu erobern. Insgesamt neun Spiele des Grunddurchgangs finden außerhalb der USA statt. Den Anfang machen die Rams und die San Francisco 49ers, die in der Nacht auf Freitag (2.35 Uhr MESZ) in Melbourne aufeinandertreffen. Weitere internationale Begegnungen werden in Rio de Janeiro, London (drei Spiele), Paris, Madrid, München und Mexiko City ausgetragen. Raimann gastiert mit den Colts zum dritten Mal in Europa, Indianapolis bekommt es am 4. Oktober im Tottenham Stadium in London mit den Washington Commanders zu tun.
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