Olympiasieger sind im Anflug auf Hartberg

Dank des Projekts „Volleyball Senza Confini“ bringt Initiator Gottfried Rath-Zobernig absolute Top-Volleyballer in die Oststeiermark: Dort erwartet Hartberg für ein Vorbereitungsturnier mit Laibach, Friedrichshafen und Verona absolute Spitzenteams. Gespielt wird Anfang Oktober. Für einen Spieler ist es auch eine Heimkehr.
Knapp vier Monate ist es her, seit die Hartberger Volleyballer sensationell den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte bejubeln durften. Die erstmalige Vorbereitung als Titelverteidiger hat bereits begonnen, zuletzt verlängerte Erfolgstrainer Markus Hirzcy seinen Vertrag um zwei Jahre. Mit den Oststeirern hat er noch einiges vor.
Ort: Stadtwerke Hartberg Halle
Datum: 1. und 2. Oktober
Turnier-Website und Tickets: https://tsv-hb.at/coppa
Halbfinale, Donnerstag: Laibach – Friedrichshafen (17.30), Hartberg – Verona (20)
Finalspiele, Freitag: Spiel um Platz 3 (17.30), Finale (20)
Der Titel berechtigt ja auch zur Teilnahme an der Champions League. Bereits im Vorjahr zeigten die Hartberger in der Königsklasse ihr Können. Um für die internationale Herausforderung bestens gerüstet zu sein, gelang dem Klub jetzt der große Coup: Die Premiere des „Coppa Pallavolo Senza Confini“ bringt drei internationale Spitzenklubs in die Steiermark.
Friedrichshafen, Verona und Laibach bestreiten in der Hartberghalle am 1. und 2. Oktober ein Vorbereitungsturnier. Dabei ist Volleyball auf höchstem Niveau garantiert: Denn neben den Hartbergern sind auch die Italiener und die Slowenen in der Champions League mit dabei. Dabei kehrt auch ein ehemaliger Leistungsträger heim, denn Lukas Glatz geht mit dem Dritten der abgelaufenen Saison in der besten Liga der Welt sowie italienischem Cupsieger in seine zweite Saison. Dazu kommt auch Paul Buchegger in die Steiermark zurück – in der HIB Liebenau absolvierte er die Volleyball-Akademie und zählt seit Jahren zu den Konstanten im Nationalteam.
„Wir sind unglaublich stolz darauf, Teams dieses Formats hier bei uns in der Region und in der Stadt begrüßen zu dürfen. Dass diese Spitzenclubs nun nach Hartberg kommen, zeigt, welche Entwicklung unser Verein und der Volleyballstandort Hartberg gemacht haben“, freut sich Obmann Manfried Schuller bereits auf den Leckerbissen. „Für unsere Fans, unsere Partner und vor allem auch für die vielen volleyballbegeisterten Kinder und Jugendlichen in der Region wird dieses Turnier etwas ganz Besonders.“
Top-Stars sind im Anflug
Zu sehen gibt es für die Fans jedenfalls zahlreiche Stars: Micah Christenson und Simone Anzani, mehrfache Olympia und WM- Medaillengewinner, werden in Hartberg aufschlagen. Und mit Anders Mol kommt ein Olympiasieger und mehrfacher Welt- und Europameister im Beachvolleyball ein absoluter Topstar ebenso in die Steiermark. Zumindest für diese Saison wechselt der Norweger den Sand gegen die Halle. Rasante Action ist also garantiert.
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