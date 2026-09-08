Olympiasieger sind im Anflug auf Hartberg

Friedrichshafen, Verona und Laibach bestreiten in der Hartberghalle am 1. und 2. Oktober ein Vorbereitungsturnier. Dabei ist Volleyball auf höchstem Niveau garantiert: Denn neben den Hartbergern sind auch die Italiener und die Slowenen in der Champions League mit dabei. Dabei kehrt auch ein ehemaliger Leistungsträger heim, denn Lukas Glatz geht mit dem Dritten der abgelaufenen Saison in der besten Liga der Welt sowie italienischem Cupsieger in seine zweite Saison. Dazu kommt auch Paul Buchegger in die Steiermark zurück – in der HIB Liebenau absolvierte er die Volleyball-Akademie und zählt seit Jahren zu den Konstanten im Nationalteam.