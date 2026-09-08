Salma Hayek: Nacktbade-Party zum 60. Geburtstag

Dass Salma Hayek gerne mit ihren Kurven für Aufsehen sorgt, ist allerdings nichts Neues. Die Schauspielerin zeigt sich regelmäßig in Bade-Outfits am Strand und auf Jachten. Zu ihrem 59. Geburtstag im vergangenen Jahr posierte sie noch im knallroten Bikini auf einer Jacht. Damals schrieb sie: „59 Reisen um die Sonne und immer noch am Tanzen.“