Salma Hayek: Nacktbade-Party zum 60. Geburtstag

Salma Hayek wurde 60 und hat den besonderen Geburtstag sehr erfrischend gefeiert. Die Hollywood-Schauspielerin schlüpfte dafür nicht ins kleine Schwarze, sondern entledigte sich lieber all ihrer Kleidungsstücke und hüpfte nackt in Meer.
Mit den freizügigen Aufnahmen ihrer „Nacktbade-Party“ sorgt sie jetzt auf Instagram für ordentlich Aufsehen.
Am 2. September wurde Hayek 60 Jahre alt. Wenige Tage später teilte sie jetzt zwei Schnappschüsse aus dem Meer. Auf den Bildern rekelt sich der „Frida“-Star im Wasser, auf einem weiteren Foto posiert sie mit dem Rücken zur Kamera und spielt mit ihren Haaren.
Hier ist das freizügige Posting von Salma Hayek, das ihre Fans gerade sehr begeistert, eingebunden:
Dazu schrieb die Schauspielerin lediglich: „60 and grateful“ – also: „60 und dankbar“.
Ihre Fans waren angesichts des Geburtstagsgrußes völlig aus dem Häuschen. „60 und zeitlos“, schwärmte ein Follower. Ein anderer lobte Hayeks Schönheit, Talent und Anmut und betonte, ihre Ausstrahlung komme „von innen heraus“.
Dass Salma Hayek gerne mit ihren Kurven für Aufsehen sorgt, ist allerdings nichts Neues. Die Schauspielerin zeigt sich regelmäßig in Bade-Outfits am Strand und auf Jachten. Zu ihrem 59. Geburtstag im vergangenen Jahr posierte sie noch im knallroten Bikini auf einer Jacht. Damals schrieb sie: „59 Reisen um die Sonne und immer noch am Tanzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.