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„60 und dankbar“

Salma Hayek: Nacktbade-Party zum 60. Geburtstag

Society International
08.09.2026 10:13
Hollywood-Star Salma Hayek feiert ihren runden Geburtstag mit einem Nacktbade-Auftritt im Meer.
Hollywood-Star Salma Hayek feiert ihren runden Geburtstag mit einem Nacktbade-Auftritt im Meer.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/salmahayek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Salma Hayek wurde 60 und hat den besonderen Geburtstag sehr erfrischend gefeiert. Die Hollywood-Schauspielerin schlüpfte dafür nicht ins kleine Schwarze, sondern entledigte sich lieber all ihrer Kleidungsstücke und hüpfte nackt in Meer. 

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Mit den freizügigen Aufnahmen ihrer „Nacktbade-Party“ sorgt sie jetzt auf Instagram für ordentlich Aufsehen.

Am 2. September wurde Hayek 60 Jahre alt. Wenige Tage später teilte sie jetzt zwei Schnappschüsse aus dem Meer. Auf den Bildern rekelt sich der „Frida“-Star im Wasser, auf einem weiteren Foto posiert sie mit dem Rücken zur Kamera und spielt mit ihren Haaren.

Hier ist das freizügige Posting von Salma Hayek, das ihre Fans gerade sehr begeistert, eingebunden: 

Dazu schrieb die Schauspielerin lediglich: „60 and grateful“ – also: „60 und dankbar“.

Ihre Fans waren angesichts des Geburtstagsgrußes völlig aus dem Häuschen. „60 und zeitlos“, schwärmte ein Follower. Ein anderer lobte Hayeks Schönheit, Talent und Anmut und betonte, ihre Ausstrahlung komme „von innen heraus“.

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Dass Salma Hayek gerne mit ihren Kurven für Aufsehen sorgt, ist allerdings nichts Neues. Die Schauspielerin zeigt sich regelmäßig in Bade-Outfits am Strand und auf Jachten. Zu ihrem 59. Geburtstag im vergangenen Jahr posierte sie noch im knallroten Bikini auf einer Jacht. Damals schrieb sie: „59 Reisen um die Sonne und immer noch am Tanzen.“

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