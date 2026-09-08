Huawei und Xiaomi wollen Apple die Show stehlen

Wenige Tage vor der alljährlichen Vorstellung der neuen iPhone-Generation verschärfen Xiaomi und Huawei den Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt. Die beiden chinesischen Hersteller präsentierten mit dem „18 Fold“ und dem „Mate XT2“ am Montag hochpreisige Falt-Handys. Apple wird bei der für Mittwoch geplanten Veranstaltung voraussichtlich das erste faltbare iPhone vorstellen.
Das Xiaomi Fold hat im zugeklappten Zustand die Größe eines Reisepasses und kann im geöffneten Zustand drei Apps nebeneinander anzeigen. Angetrieben wird das Gerät von einem selbst entwickelten Prozessor. Die Speicherbausteine stammen vom chinesischen Spezialisten CXMT. Huawei setzt für das doppelt faltbare Mate XT2 ebenfalls auf Chips aus eigener Herstellung. Ausgeklappt erreicht der Bildschirm dieses Smartphones die Größe eines Tablets.
Neue Modelle ab 1540 Dollar
Die Preise für die neuen Geräte beginnen für ein Smartphone von Xiaomi bei 1540 Dollar (rund 1325 Euro) beziehungsweise von Huawei bei 2980 Dollar (2566 Euro). Beide Unternehmen betonten bei der Produktvorstellung den hohen Kostendruck durch die in den vergangenen Monaten rasant gestiegenen Preise für Speicherchips.
Mit hochpreisigen Falt-Handys wollen Smartphone-Anbieter ihre Gewinnmargen verbessern. Bisher dominiert Samsung mit Modellen wie dem Galaxy Z Fold8 und dem Z Flip8 diesen kleinen, aber wachstumsstarken Markt. In China erreicht Huawei den Experten des Branchendienstes Smart Analytics Global zufolge in dieser Produktkategorie jedoch einen Marktanteil von 68 Prozent.
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