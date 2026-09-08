Huawei und Xiaomi wollen Apple die Show stehlen

Das Xiaomi Fold hat im zugeklappten Zustand die Größe eines Reisepasses und kann im geöffneten Zustand drei Apps nebeneinander anzeigen. Angetrieben wird das Gerät von einem selbst entwickelten Prozessor. Die Speicherbausteine stammen vom chinesischen Spezialisten CXMT. Huawei setzt für das doppelt faltbare Mate XT2 ebenfalls auf Chips aus eigener Herstellung. Ausgeklappt erreicht der Bildschirm dieses Smartphones die Größe eines Tablets.