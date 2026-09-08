Mistral sammelt drei Mrd. Euro für Expansion ein

Durch die sogenannte Series-D-Runde steigt die Bewertung des erst vor drei Jahren gegründeten Unternehmens auf über 21 Milliarden Euro. Das ist die bis datogrößte Eigenkapitalfinanzierung eines europäischen Technologieunternehmens überhaupt. Trotz des Rekords spielen die großen KI-Konzerne aus den USA in einer anderen Liga. Allein der Branchenprimus OpenAI wurde in seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit rund 852 Milliarden US-Dollar bewertet.