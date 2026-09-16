Wie Schattenflotten Sanktionen umschiffen

Eines Nachts im April 2023 im Ostchinesischen Meer: Ein mit Nordkorea in Verbindung stehender Öltanker, der unter der Flagge eines anderen Landes fährt, verschwindet plötzlich aus den Überwachungssystemen. Er stellt die Übermittlung seiner Position über das Automatische Identifikationssystem (AIS) ein, das größere Handelsschiffe an Bord haben. Für einen Beobachter am Computerbildschirm hört das Schiff damit auf zu existieren.