Wichtige Olympia-Entscheidungen sind gefallen

Bereits im Juni hatte das IOC den Umzug des Eissport-Clusters von Nizza nach Lyon sowie Courchevel und Val d‘Isère als Austragungsorte für Ski alpin genehmigt. Nun wurde die Verteilung der einzelnen Disziplinen festgelegt. In Courchevel finden die Abfahrten und Super-G der Frauen und Männer sowie die Team-Kombinationen statt. Val d‘Isère ist Schauplatz der Riesenslaloms und Slaloms. Auch Haute-Savoie (u.a. Biathlon und Langlauf) und die Region Brianconnais (u.a. Freestyle und Snowboard) gehören zu den französischen Clustern der Spiele.