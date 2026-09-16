Was Zadic bis heute am Fall Pilnacek stutzig macht

„Im Kabinett war es schon ein sehr starker Schock für alle. Sehr viele haben ihn gekannt oder eng mit ihm zusammengearbeitet“, schilderte die Grünen-Politikerin den Tag nach dem Auffinden der Leiche des hochrangigen Beamten. Stutzig machte die damalige Ministerin auch, wie schnell nach dem Auffinden der Leiche von einem Suizid die Rede war. Zadić war beim EU-Rat, als sie per SMS eines Journalisten vom Leichenfund erfuhr. Kurz darauf informierte sie eine Mitarbeiterin. Dass Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei seiner Verhandlung wegen Falschaussage ebenfalls von Suizid sprach, habe sie „verblüfft“. Für sie sei „bis heute ehrlicherweise nicht klar, ob es ein Unfall oder ein Suizid war“. Geklärt worden sei lediglich das fehlende Fremdverschulden, so Zadić.