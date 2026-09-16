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Worte rühren zu Tränen

Kelly Osbourne enthüllt letztes Gespräch mit Vater

Society International
16.09.2026 16:00
Kelly Osbourne enthüllt, was ihr Vater Ozzy Osbourne ihr vor seinem Tod noch gesagt hat. Worte, ...
Kelly Osbourne enthüllt, was ihr Vater Ozzy Osbourne ihr vor seinem Tod noch gesagt hat. Worte, die jede Tochter vermutlich gerne hören würde.(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kelly Osbourne hat über ihren letzten persönlichen Moment mit ihrem Vater Ozzy Osbourne gesprochen. Der legendäre Black-Sabbath-Frontmann starb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. 

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Nun erinnerte sich seine heute 41-jährige Tochter an ein Gespräch, das nur wenige Tage vor seinem Tod stattfand – und das sie bis heute bewegt.

Im Podcast „We Need To Talk“ schilderte Kelly, wie ihr Vater sie etwa drei Tage vor seinem Tod zu sich gebeten habe. „Er setzte mich hin und sagte: ,Du kannst den Rest deines Lebens mit dem Wissen leben, dass es einen Mann auf diesem Planeten gab, der dich wirklich geliebt hat‘“, erinnerte sie sich. Kelly habe daraufhin sofort zu weinen begonnen.

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. ...
Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Seiner Tochter sagte er vor seinem Tod noch, dass er immer der Mann sein wird, der sie wirklich geliebt hat.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Sie habe ihren Vater gebeten, nicht auf diese Weise zu sprechen. Doch Ozzy habe ihr deutlich gemacht, dass er wisse, nicht für immer da sein zu können. Die Worte ihres Vaters seien ihr besonders im Gedächtnis geblieben.

Darum ist er „glücklich wie nie“ gestorben
Auch der letzte große Auftritt des Musikers spielte für Kelly eine wichtige Rolle. Nur wenige Wochen vor seinem Tod hatte Ozzy beim Abschiedskonzert „Back to the Beginning“ im Villa Park noch einmal gemeinsam mit Black Sabbath auf der Bühne gestanden. Für Kelly war es offenbar ein besonderer Trost zu wissen, dass ihre Mutter Sharon ihrem Mann diesen letzten Wunsch ermöglicht hatte.

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„Meine Mutter hat ihm erlaubt, so glücklich zu sterben, wie ich ihn noch nie erlebt hatte“, sagte Kelly. Ozzy habe sich vor seinem Tod nichts sehnlicher gewünscht als eine letzte Show. Sharon habe dafür „unglaublich hart gearbeitet“. Für Kelly sei der Auftritt deshalb „einer der unglaublichsten Momente der Musikgeschichte“ gewesen.

Sharon Osbourne, mit der Ozzy neben Kelly auch die Kinder Aimee (42) und Jack (40) hatte, berichtete bereits zuvor über ihren eigenen letzten Austausch mit ihrem Mann. Im Dezember 2025 erzählte sie bei „Piers Morgan Uncensored“, Ozzy sei in der Nacht immer wieder auf die Toilette gegangen. Gegen 4.30 Uhr habe er sie geweckt und zunächst gesagt: „Küss mich.“ Anschließend habe er sie gebeten: „Drück mich ganz fest.“ Sharon bereue bis heute, ihm nicht häufiger gesagt und noch fester gehalten zu haben, wie sehr sie ihn liebte.

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