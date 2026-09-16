Kelly Osbourne enthüllt letztes Gespräch mit Vater

Sharon Osbourne, mit der Ozzy neben Kelly auch die Kinder Aimee (42) und Jack (40) hatte, berichtete bereits zuvor über ihren eigenen letzten Austausch mit ihrem Mann. Im Dezember 2025 erzählte sie bei „Piers Morgan Uncensored“, Ozzy sei in der Nacht immer wieder auf die Toilette gegangen. Gegen 4.30 Uhr habe er sie geweckt und zunächst gesagt: „Küss mich.“ Anschließend habe er sie gebeten: „Drück mich ganz fest.“ Sharon bereue bis heute, ihm nicht häufiger gesagt und noch fester gehalten zu haben, wie sehr sie ihn liebte.