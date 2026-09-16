Ein Blick hinter die Kulissen der Großbaustelle

Ein 60 Meter hoher Baukran, tiefe Grabungen für die neue Tiefgarage und mittendrin ein Logenplatz für Neugierige: Der Umbau des Dornbirner Messeparks nimmt Fahrt auf. Was hinter den Kulissen der 200-Millionen-Euro-Baustelle passiert und wie Besucher das Geschehen hautnah mitverfolgen können.
Schon ein Blick aus dem Autofenster im Vorbeifahren zeigt es: Am Dornbirner Messepark drehen sich die Kräne, Baufahrzeuge rollen über den einstigen Parkplatz und das gewohnte Bild des Einkaufszentrums verändert sich Woche für Woche. Wer sich das Geschehen genauer ansehen möchte, findet auf dem Parkdeck 3 eine gute Gelegenheit. Eine überdachte Tribüne bietet dort beste Sicht auf alle Schwerfahrzeuge und das Werk der Bauarbeiter. Informationstafeln erklären die geplanten Schritte, während Fotos aus vergangenen Jahrzehnten dem großen Erweiterungsvorhaben gegenüberstehen.
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