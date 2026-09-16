Landesrechnungshof kritisiert Verträge in Holding

Postbesetzungen ohne Ausschreibung

Vereinzelt wurden Geschäftsführer interimistisch ohne vorherige Ausschreibung bestellt. Die Prüfer konnten keine Dringlichkeit oder sonstige Ausnahmen erkennen. Öffentliche Ausschreibungen fehlten meist auch, wenn Dienstnehmer von Landesunternehmen die Chefposten übernahmen. Die Landesholding verwies dabei auf eine andere Rechtsansicht. Argumentiert wurde, dass die Dienstnehmer die zusätzliche Geschäftsführerfunktion unentgeltlich ausüben und keine Bewerber zu erwarten seien. Wenk ließ das nicht gelten: „Teilweise sind Prämien und Überstunden ausbezahlt worden, zudem die Funktion in der Dienstzeit ausgeübt.“