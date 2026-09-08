Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen

Stationierung von 50.000 nordkoreanischen Soldaten in Russland?

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine arbeiten Russland und das international weitgehend isolierte Nordkorea enger zusammen. Nordkorea unterstützt das russische Militär mit Truppen und liefert Rüstungsgüter. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollen bis zu 50.000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Territorium stationiert werden. Natürlich könnte die Brücke auch als militärische Nachschubroute für den Ukraine-Krieg verwendet werden.