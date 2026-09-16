Freund-Vertrag: Bayern hat Entscheidung getroffen!

„Erwartungen mehr als erfüllt“

„Christoph pflegt einen ausgezeichneten Austausch mit Vincent Kompany, ist eng an der Mannschaft und hat zugleich den gesamten sportlichen Bereich im Blick. Als er 2023 zum FC Bayern kam, haben wir uns von ihm nicht nur wichtige Impulse für unsere Profimannschaft versprochen, sondern auch neue Akzente bei der Talente-Entwicklung und Verzahnung zwischen Profis und Campus. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und wir freuen uns, unseren gesamten sportlichen Bereich gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln“, lobt Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.