Freund-Vertrag: Bayern hat Entscheidung getroffen!

Der FC Bayern München und Sportdirektor Christoph Freund werden ihren gemeinsamen Weg fortsetzen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitgeteilt hat, wurde der Vertrag des Österreichers bis zum Jahr 2029 verlängert.
Über die Zukunft von Freund wurde in den vergangenen Wochen heftig diskutiert. Ebenso wie bei Sportchef Max Eberl hielten sich Gerüchte, dass die Münchner sich gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden können. Doch nachdem schon mit Eberl verlängert wurde, herrscht nun auch in Bezug auf den Österreicher Klarheit.
Denn der FC Bayern hat den Vertrag mit Freund bis zum 30. Juni 2029 verlängert, wie der Verein am Mittwoch in einer Aussendung verkündete. Nach einer holprigen Anfangszeit haben Freund und Eberl den Verein mittlerweile wieder in ruhigere Fahrwasser geführt und dafür nun ihren Lohn kassiert.
„Erwartungen mehr als erfüllt“
„Christoph pflegt einen ausgezeichneten Austausch mit Vincent Kompany, ist eng an der Mannschaft und hat zugleich den gesamten sportlichen Bereich im Blick. Als er 2023 zum FC Bayern kam, haben wir uns von ihm nicht nur wichtige Impulse für unsere Profimannschaft versprochen, sondern auch neue Akzente bei der Talente-Entwicklung und Verzahnung zwischen Profis und Campus. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und wir freuen uns, unseren gesamten sportlichen Bereich gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln“, lobt Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
Im Sommer 2023 war Freund – nach 17-jährigem Engagement – von Red Bull Salzburg nach München gewechselt. Mit ihm gewann der FC Bayern bisher zwei Deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal sowie zwei Mal den deutschen Supercup.
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