Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klub gibt bekannt

Freund-Vertrag: Bayern hat Entscheidung getroffen!

Deutsche Bundesliga
16.09.2026 16:31
Sportdirektor Christoph Freund bleibt dem FC Bayern weiter erhalten!
Sportdirektor Christoph Freund bleibt dem FC Bayern weiter erhalten!(Bild: GEPA)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Der FC Bayern München und Sportdirektor Christoph Freund werden ihren gemeinsamen Weg fortsetzen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitgeteilt hat, wurde der Vertrag des Österreichers bis zum Jahr 2029 verlängert. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Über die Zukunft von Freund wurde in den vergangenen Wochen heftig diskutiert. Ebenso wie bei Sportchef Max Eberl hielten sich Gerüchte, dass die Münchner sich gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden können. Doch nachdem schon mit Eberl verlängert wurde, herrscht nun auch in Bezug auf den Österreicher Klarheit. 

Denn der FC Bayern hat den Vertrag mit Freund bis zum 30. Juni 2029 verlängert, wie der Verein am Mittwoch in einer Aussendung verkündete. Nach einer holprigen Anfangszeit haben Freund und Eberl den Verein mittlerweile wieder in ruhigere Fahrwasser geführt und dafür nun ihren Lohn kassiert. 

„Erwartungen mehr als erfüllt“
„Christoph pflegt einen ausgezeichneten Austausch mit Vincent Kompany, ist eng an der Mannschaft und hat zugleich den gesamten sportlichen Bereich im Blick. Als er 2023 zum FC Bayern kam, haben wir uns von ihm nicht nur wichtige Impulse für unsere Profimannschaft versprochen, sondern auch neue Akzente bei der Talente-Entwicklung und Verzahnung zwischen Profis und Campus. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt und wir freuen uns, unseren gesamten sportlichen Bereich gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln“, lobt Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. 

Lesen Sie auch:
Uli Hoeneß (r.) war nicht immer von Max Eberls (l.) Herangehensweise überzeugt. 
„Eigenbrötlerdasein“
Hoeneß über Eberl: „Das hat uns nicht gefallen“
15.09.2026
Klartext vom Sportboss
Eberl warnt: „Dann kann es echt gefährlich werden“
14.09.2026

Im Sommer 2023 war Freund – nach 17-jährigem Engagement – von Red Bull Salzburg nach München gewechselt. Mit ihm gewann der FC Bayern bisher zwei Deutsche Meisterschaften, den DFB-Pokal sowie zwei Mal den deutschen Supercup.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
16.09.2026 16:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
297.818 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.208 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.059 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1596 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
987 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
969 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Klub gibt bekannt
Freund-Vertrag: Bayern hat Entscheidung getroffen!
Zu viele Gegentore
Deutscher Traditionsverein an Alaba interessiert?
„Jo mei, der Alex ...“
Zverev präsentiert Bayern Münchens Wiesn-Trikot
„Eigenbrötlerdasein“
Hoeneß über Eberl: „Das hat uns nicht gefallen“
Seit 2023 bei Bayern
So steht’s um die Zukunft von Christoph Freund!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf