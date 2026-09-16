„Tonbandaffäre“: Ex-Vizebürgermeister angeklagt

Sessel stürzte um, das Handy fiel heraus

Bei einer Ausschusssitzung sollte sich der Ex-Vizebürgermeister und Vereinsfunktionär zu vermeintlichen Unregelmäßigkeiten bei den Förderungen für seinen Verein rechtfertigen. Für weitere Detailbesprechungen erklärte er sich als befangen und verließ freiwillig, wie sein Anwalt Christian Fauland betont, die Sitzung. Allerdings blieb seine Tasche samt Mobiltelefon auf seinem Stuhl zurück. Von einem Sitzungsteilnehmenden soll der Stuhl allerdings umgestoßen sein. Für den Juristen ein fragwürdiges Unterfangen, denn „der Stuhl ist massiv, das ist schon ein großer Zufall, dass dieser fällt. Eine Person ist aufgrund eigener Ambitionen bestrebt, Stimmung gegen den ehemaligen Vizebürgermeister zu machen“.