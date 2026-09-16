„Alaba denkt nicht an das Ende seiner Karriere“

Plettenberg verfolgt natürlich auch schon seit vielen Jahren den Weg von David Alaba, der weiter einen neuen Klub sucht und Montag nicht für das Nationalteam nominiert wurde: „Es ist etwas überraschend, dass er noch keinen Klub gefunden hat. Aber ich bin mir sicher, dass noch etwas sehr Gutes kommen wird. Nach den Stationen Bayern München und Real Madrid, wo du alles gewonnen hast, wo du an ein gewisses Gehaltsniveau gewöhnt bist, machst du nicht alles.“