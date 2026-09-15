Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“

Wer im Wald spazieren geht, braucht künftig vielleicht mehr als nur festes Schuhwerk. Denn zwischen idyllischen Wegen und dichtem Grün wird ordentlich gearbeitet: Harvester rollen durch den Bestand, Motorsägen heulen auf und tonnenschwere Stämme werden aufgearbeitet. Für Stefan Kuba, Chef von „Kuba Forst“, ist das Alltag. Doch warum wird gefällt, was andere schützen wollen? Und warum braucht jeder bald eine Machete im Wald? Die Antworten darauf sehen Sie in unserer „Krone“-Reportage am Mittwoch, dem 16. September, um 19.35 Uhr und um 22.45 Uhr sowie am Freitag, dem 18. September, um 21 Uhr auf krone.tv.