Kein Alkohol mehr bei den Linzer Volleyballerinnen

In anderen Sportarten wäre wohl undenkbar, was die Linz AG Steelvolleys nun einführen: Die Klubführung von Österreichs vierfachem Meister hat entschieden, dass in der am 3. Oktober startenden Saison für die Zuschauer kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird.
Ein Zuschauer schüttete dem Schiedsrichter ein Bier mitten ins Gesicht. Auf einem anderen Platz schlug ein Zuseher einem Spieler einen Zahn aus. Und am dritten gab’s eine rassistische Beleidigung ... Zu diesen Skandalen ist es heuer alleine auf Oberösterreichs Fußballplätzen bereits gekommen. Unschöne Szenen, die oft auch durch überhöhten Alkoholeinfluss der Fans herbeigeführt oder verstärkt werden. „An solche Szenen ist bei uns in der Halle nicht im Entferntesten zu denken“, sagt mit Christoph Hemmelmayr der Obmann der Linz AG Steelvolleys. Österreichs vierfacher Volleyball-Damenmeister setzt dennoch einen außergewöhnlichen Schritt.
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