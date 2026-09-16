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Posthof Linz

Traumstart mit Rekordbesuch und „Beisl neu“

Oberösterreich
16.09.2026 16:30
Sportfreunde Stiller feiern ihr 30-jähriges Jubiläum auch in Linz (12. 10.)
Sportfreunde Stiller feiern ihr 30-jähriges Jubiläum auch in Linz (12. 10.)(Bild: Sebastian Madej)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die Kultur am Hafen boomt: Mit Besucherrekord startet der Posthof in die neue Saison. Von Lars Eidinger über Christoph Strasser bis Birgit Minichmayr reicht die prominente Gästeliste im Herbst. Beim Ahoi! Pop im Herbst spült es „Classics“ der Popgeschichte, Clubmusik und Newcomer in den Linzer Musikhafen.

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Der Posthof begrüßte in der vergangenen Saison 148.000 Besucherinnen und Besucher bei 265 Veranstaltungen. Das ist ein Rekord.

Bewährt hat sich die Rückkehr des Open Airs Ahoi! Pop Sommer, das im Juli 19.500 Gäste an die Donaulände brachte.

Das Herbstprogramm zeigt gleich Muskeln
Am ausverkauften Freitagabend (18. 9.) wird Lars Eidinger im Posthof Liebesgedichte vortragen. Unterstützung bekommt er vom Schlagzeuger George Kranz.

Aber es kommen noch mehr Promis, etwa der steirische Extremsportler Christoph Strasser (25.9.), Eisi Gulp und Stephan Zinner (7. und 8.10.), das legendäre Duo Marecek und Steinhauer (14.12.) oder Birgit Minichmayr (17.12.).

Klare Gefühle, klare Haltung, klarer Sound: My Ugly Clementine gilt als prägende Band der Wiener ...
Klare Gefühle, klare Haltung, klarer Sound: My Ugly Clementine gilt als prägende Band der Wiener Szene – am 28. Oktober im Posthof.(Bild: Mala Kolumna)

Gut gefüllt sind auch die Posthof-Festivals
Zehn Wochen lang schippert Ahoi! Pop 2026 mit waschechten „Classics“ und jeder Menge frischem Material quer durch Europa bis nach Australien. Mit dabei sind unter anderem Modeselektor, Sportfreunde Stiller, Cordoba 78 und Caorli.

Zwölf Abende lang versammelt das 43. Linzer Kleinkunstfestival im November wieder alles, was aktuelles Kabarett, Comedy und Satire zu bieten haben, darunter Robert Palfrader, Thomas Mraz oder Starbugs Comedy. Vollgepackt mit neuen Spielideen und noch mehr Tempo feiern die Österreichischen Theatersport-Meisterschaften ihr 25-jähriges Jubiläum.

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Weitere Namen im kommenden Programm des Posthof Linz sind Maria Bill, Rebekka Bakken, My Ugly Clementine, Ernst Molden sowie Pizzera & Jaus und folkshilfe in der Reihe „Posthof im Brucknerhaus“. Sowohl für Kleinkunst als auch für Musik gibt es Posthof-Abonnements.

Das Beste zum Schluss: Das Posthof-Beisl wurde grundlegend saniert und modernisiert. Neuer Charme, neue Gemütlichkeit!

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