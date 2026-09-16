Traumstart mit Rekordbesuch und „Beisl neu“

Die Kultur am Hafen boomt: Mit Besucherrekord startet der Posthof in die neue Saison. Von Lars Eidinger über Christoph Strasser bis Birgit Minichmayr reicht die prominente Gästeliste im Herbst. Beim Ahoi! Pop im Herbst spült es „Classics“ der Popgeschichte, Clubmusik und Newcomer in den Linzer Musikhafen.