Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Ärger!

Meghans erste Nachricht an Klasseneltern geleakt!

Royals
16.09.2026 16:03
Eigentlich wollte Meghan nur die anderen Schulmütter begrüßen. Doch ihre freundliche ...
Eigentlich wollte Meghan nur die anderen Schulmütter begrüßen. Doch ihre freundliche WhatsApp-Nachricht sorgt jetzt für Wirbel: Screenshots kursieren im Netz, sogar ihre private Handynummer soll geleakt worden sein. Für die Herzogin ist das der nächste Sicherheits-Schock in Großbritannien.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schon wieder Aufregung um den Schulstart der Kinder von Herzogin Meghan und Prinz Harry in Großbritannien! Nachdem schon das Security-Team des Paares am ersten Schultag überfordert war, wurde jetzt noch bekannt, dass das Paar nicht auf die Diskretion der anderen Eltern zählen kann. Schon Meghans erste Nachrichten in die WhatsApp-Gruppe der Drittklässer-Eltern wurde geleakt!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Netz kursieren plötzlich Screenshots des Nachrichtenaustausches und britischen Medienberichten zufolge wurde dabei auch Meghans private Handynummer öffentlich.

Zu Elterngruppe hinzugefügt
Demnach war Meghan am Abend vor Archies erstem Schultag zu der Eltern-Gruppe der dritten Klasse hinzugefügt worden. Eine Mutter begrüßte die Herzogin daraufhin im Chat, weitere Eltern schlossen sich an.

Meghan antwortete herzlich. Sie schrieb: „Hi Moms! Danke für die warme Begrüßung. Ich freue mich sehr, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.“ Doch aus der privaten Nachricht wurde schnell eine öffentliche Angelegenheit. Screenshots der Unterhaltung tauchten kurz darauf im Netz auf.

Kaum sind Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet an einer britischen ...
Kaum sind Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet an einer britischen Privatschule angekommen, sorgt ein angeblicher WhatsApp-Leak für Schlagzeilen. Die Handynummer der Herzogin soll über eine Eltern-Gruppe im Internet gelandet sein.(Bild: AFP/DANIEL LEAL)

Für die Sussexes ist das ein unangenehmer Vorfall. Schließlich zeigt er, dass selbst in einem vermeintlich geschützten Elternkreis Vertrauliches nach außen gelangen kann. 

Ob der WhatsApp-Leak aus der Elterngruppe der ersten oder bereits der zweiten Schule stammt, ist bislang nicht bekannt. Auch nicht, ob die Screenshots wirklich echt sind. Fest steht jedoch: Der Schulstart von Archie und Lilibet in Großbritannien sorgt weiter für Schlagzeilen.

Schulwechsel nach nur zwei Tagen
Denn nur zwei Tage nach Beginn des neuen Schuljahres nahmen Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Kinder wieder von einer Privatschule in den Cotswolds. Auslöser sollen Sicherheitsbedenken gewesen sein. Berichten zufolge geriet der Konvoi der Familie auf dem Schulweg durcheinander, nachdem sich ein fremdes Fahrzeug zwischen die Wagen eingereiht hatte. Das Security-Auto konnte den Sussexes im dichten Schulverkehr zeitweise nicht mehr direkt folgen.

Für Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) bedeutete das ein abruptes Ende ihres ersten Schulabenteuers. Nach nur zwei Tagen mit ihren neuen Klassenkameraden zogen ihre Eltern die Reißleine.

Dabei soll die Schule selbst keineswegs das Problem gewesen sein. Vielmehr erwiesen sich die lange Anfahrt und das hohe Verkehrsaufkommen auf dem täglichen Schulweg als Sicherheitsrisiko. Besonders bitter: Das Sicherheitsteam hatte die Strecke zwar vorab überprüft, allerdings während der deutlich ruhigeren Sommerferien und nicht unter realen Bedingungen des Schulalltags.

Lesen Sie auch:

Zu den Klängen des Liedes „Simply the Best“ hat Herzogin Meghan eine persönliche Bildercollage ...
Zum 42. Geburtstag
Meghan feiert Prinz Harrys süßeste Papa-Momente!
Zum 42. Geburtstag
Meghan feiert Prinz Harrys süßeste Papa-Momente!
Herzogin Meghan und Prinz Harry sind in Sorge um ihre Kinder Archie und Lilibet: Die Sussex-Kids ...
Nach nur 2 Tagen!
Harrys und Meghans Kinder müssen Schule wechseln
Nach nur 2 Tagen!
Harrys und Meghans Kinder müssen Schule wechseln
Royale Abrechnung zur Primetime! „Saturday Night Live UK“ zeigte ein erfundenes Familientreffen ...
„Geld schon weg?“
So fies spotten die Briten über Harry und Meghan!
„Geld schon weg?“
So fies spotten die Briten über Harry und Meghan!
Die neue „Country Life“-Meghan: Nach dem Umzug aus dem sonnigen Kalifornien zeigt sich Herzogin ...
Nach Charles-Klatsche
Herzogin Meghan zeigt sich als England-Patriotin
Nach Charles-Klatsche
Herzogin Meghan zeigt sich als England-Patriotin
General Muhoozi Kainerugaba hat Prinz Harry eine deutliche Absage ausgerichtet. Sein Land nimmt ...
Aus für Harrys Spiele!
Militärchef hat genug vom „Harry-Meghan-Nonsens“
Aus für Harrys Spiele!
Militärchef hat genug vom „Harry-Meghan-Nonsens“
König Charles hat völlig überraschend eine Klarstellung herausgegeben, dass sein Sohn Prinz ...
Plötzliches Statement
Charles stellt klar: Harry und Meghan? Draußen!
Plötzliches Statement
Charles stellt klar: Harry und Meghan? Draußen!

Neue Spannungen nach der Rückkehr?
Harry (42) und Meghan (45) waren erst Ende August samt ihren Kindern und Hunden nach Großbritannien zurückgekehrt. Dem Vernehmen nach zogen sie in die idyllische Region der Cotswolds westlich von London. Offiziell bestätigt wurden die Angaben zum neuen Leben der Familie nicht.

Anfang 2020 hatten sich Harry und Meghan vom engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und im US-Bundesstaat Kalifornien niedergelassen. Das Verhältnis zu den anderen Royals gilt seither als belastet. Zwar kam es mit König Charles (77) zu einer Annäherung, doch insbesondere die Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder Prinz William (44) gilt als zerrüttet.

Die Cotswolds sind berühmt für ihr pittoresken Dörfer und die schöne Landschaft: Hier irgendwo ...
Die Cotswolds sind berühmt für ihr pittoresken Dörfer und die schöne Landschaft: Hier irgendwo sollen sich Harry und Meghan mit ihren Kinder niedergelassen haben und sie dort auch zur Schule schicken.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Jüngste Ereignisse könnten auch den Frieden mit dem König wieder gefährden, spekulierten Medien. Charles III. (77) hatte kürzlich mitteilen lassen, dass Harry und Meghan weiterhin keine „working royals“ seien, also keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus wahrnehmen. Aus dem Umfeld des Paares hieß es daraufhin, die beiden seien nicht rechtzeitig über das Schreiben des Königs informiert worden und deshalb „ein bisschen überrascht“ – eine Formulierung, die im britischen Sprachgebrauch auf kaum verhohlenen Unmut schließen lässt.

Personenschutz wird zum Politikum
Die ungewöhnliche Mitteilung des Palasts könnte mit dem Treffen eines Gremiums zu tun haben, das vergangene Woche über den möglichen Anspruch des Paares auf polizeilichen Personenschutz beraten sollte. Das Ergebnis der Prüfung dürfte laut britischen Medien sehr bald verkündet werden. Dabei geht es um die Frage, ob die britischen Steuerzahler nach der Rückkehr der royalen Außenseiter für deren persönlichen Schutz aufkommen sollen oder nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
16.09.2026 16:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Meghan MarklePrinz Harry
WhatsApp
SchulstartKinderElternMutterSchuleFamilie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
297.818 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.208 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.059 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1596 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
987 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
969 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Royals
Neuer Ärger!
Meghans erste Nachricht an Klasseneltern geleakt!
Zurück in Amalienborg
Königin Mary: Zwei Kinder fehlen beim Palast-Umzug
Verlag geschockt!
Diana-Buch ihres Bruders Charles Spencer gestohlen
Prinzentag in Holland
Alexia sorgt mit Gaucho-Hut für Abwechslung
Zwei Tage und Schluss!
Harrys Security hatte keinen Plan vom Schulverkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf