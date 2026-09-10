Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen

ORF gegen Private: Das war jahrelang die Devise. Doch beim Privatsender-Heurigen zeigt sich plötzlich ein anderes Bild: Die alten Konkurrenten rücken vielleicht zusammen. ORF-Chefin Ingrid Thurnher bringt es auf den Punkt: „Wir sind nicht Gegner untereinander oder Konkurrenten, die sitzen ganz anderswo.“ Denn die Medienbranche steht vor einem gewaltigen Wandel.