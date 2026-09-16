„Aktuell ist jede Sitzung eine Krisensitzung“

Ärgern über den roten Maulwurf

Der 45-minütige Krisengipfel selbst ging dann ab 15 Uhr plangemäß und spektakulär unspektakulär in der Bundesgeschäftsstelle über die Bühne – kein Rücktritt, keine Führungsdebatte. Es gab nur einen routinierten Austausch über inhaltliche Themenschwerpunkte. Und man ärgerte sich über den roten Maulwurf. Was daran so geheim war, dass Babler seinen Ministern sogar verbot, Mitarbeiter mitzunehmen, blieb offen.