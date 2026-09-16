Küchen-Streit bei Auszug: AK holt 2400 Euro zurück

Zu Mietbeginn zahlte die Frau 2400 Euro Ablöse für die Küche, die bereits in der Wohnung war. Am Ende der Vertragszeit kam es zu keiner Erneuerung des Mietverhältnisses und so forderte sie ihr Geld zurück. Der Vermieter der Wohnung wollte die Küche allerdings behalten und legte nachträglich einen Küchenmietzins fest. Diesen Betrag zogen sie dann von der Ablöse ab. Die Mieterin hätte so erheblich weniger Geld zurückbekommen.