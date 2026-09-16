Küchen-Streit bei Auszug: AK holt 2400 Euro zurück

Beim Auszug aus der Wohnung wollte eine Kärntnerin die Ablöse für die Küche zurück, doch die Vermietung hatte andere Pläne. Die Betroffene wandte sich an die Arbeiterkammer.
Zu Mietbeginn zahlte die Frau 2400 Euro Ablöse für die Küche, die bereits in der Wohnung war. Am Ende der Vertragszeit kam es zu keiner Erneuerung des Mietverhältnisses und so forderte sie ihr Geld zurück. Der Vermieter der Wohnung wollte die Küche allerdings behalten und legte nachträglich einen Küchenmietzins fest. Diesen Betrag zogen sie dann von der Ablöse ab. Die Mieterin hätte so erheblich weniger Geld zurückbekommen.
Die Frau wandte sich daher an die AK-Juristin Jasmin Rainbacher. Sie erklärt dazu: „Es kann entweder eine Möbelablöse vereinbart werden oder eine Möbelmiete. Wurde die Küche abgelöst, geht sie in das Eigentum der Mieterin über. Sie muss beim Auszug grundsätzlich mitgenommen werden.“
„Bei einer vereinbarten Küchenmiete bleibt die Küche Eigentum der Vermietung und bei Mietende in der Wohnung.“
AK-Juristin Jasmin Rainbacher
Das sagt Präsident Goach dazu
Auch AK-Präsident Günther Goach stellt klar: „Bei Ablösen und mitvermieteten Einrichtungsgegenständen sollte im Mietvertrag eindeutig festgehalten sein, was vereinbart wurde. Eine nachträgliche Umwandlung kann nicht einfach einseitig vorgenommen werden.“
Sie forderten die 2400 Euro zurück – mit Erfolg!
Die AK-Juristin nahm daher den Vertrag genau unter die Lupe, in dem nichts Konkretes über einen Küchenmietzins stand. Also verfasste Rainbacher ein Schreiben und stellte es der Betroffenen zur Verfügung, die es weiterleitete. Am Ende zahlte sich das Hilfe holen aus, denn die Vermietung lenkte ein und zahlte die gesamten 2400 Euro an die Kärntnerin zurück.
Anlaufstelle für Mieter in Not
„Wer beim Auszug mit widersprüchlichen Forderungen bezüglich Möbelablöse oder Kautionsrückzahlung konfrontiert wird, kann sich kostenlos an die AK-Mietrechtsberatung wenden“, betont AK-Präsident Goach.
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