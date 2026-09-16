Moderatorin Budinsky und Kicker Haas werden Eltern

Süße News um Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky und Sportclub-Goalie Christoph Haas! Wie die beiden am Mittwoch auf Instagram bekannt gaben, werden sie erstmals Eltern.
„Die Mannschaft bekommt ein neues Teammitglied“, schrieb Budinsky zu einer Bilderserie, die die 31-Jährige mit ihrem Gatten und bereits deutlich erkennbarem Babybauch zeigt.
Herzige News, die auch den Followern der Fußball-Moderatorin ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben dürften. „Yessss“, kommentierte etwa Sky-Kollege Andi Herzog und auch Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier gratulierte den werdenden Eltern.
Weiterhin als Moderatorin am Rasen
„Uns geht es gut und wir freuen uns riesig“, so Budinsky gegenüber sportkrone.at. Ihren Job als Moderatorin werde sie bis auf Weiteres ausführen. Seit 2022 ist die Sportjournalistin mit Fußball-Torhüter Haas verheiratet, mit dem dritten „Teammitglied“ dürfte das Familienglück nun perfekt werden ...
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