Moderatorin Budinsky und Kicker Haas werden Eltern

Weiterhin als Moderatorin am Rasen

„Uns geht es gut und wir freuen uns riesig“, so Budinsky gegenüber sportkrone.at. Ihren Job als Moderatorin werde sie bis auf Weiteres ausführen. Seit 2022 ist die Sportjournalistin mit Fußball-Torhüter Haas verheiratet, mit dem dritten „Teammitglied“ dürfte das Familienglück nun perfekt werden ...